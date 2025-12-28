إنقاذ أشخاص من الغرق خلال محاولتهم عبور الحدود السورية اللبنانية والبحث عن مفقودين

11:31 ص

الوكيل الإخباري- تمكنت فرق الدفاع المدني السوري بمؤازرة عناصر من الجيش، خلال الليلة الماضية، من إنقاذ عدد من الأشخاص من الغرق أثناء اجتيازهم نهر الكبير الجنوبي في محيط قريتي الشبرونية والدبوسية قرب مدينة تلكلخ بريف حمص الغربي، خلال محاولتهم العبور بطرق غير شرعية من وإلى الأراضي اللبنانية. اضافة اعلان





ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضح قائد فريق مركز تلكلخ التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث منير قدور، أن المركز تلقى بلاغا عن غرق أشخاص قرب قرية الشبرونية، وهي منطقة تشهد محاولات عبور غير شرعية.



وبين أنه بعد مسير لمسافة طويلة جرى العثور على امرأتين وشاب، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية ونقلوا إلى مشفى تلكلخ الوطني لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن الناجين أفادوا بأن مجموعتهم كانت تضم 11 شخصا، عاد 4 منهم إلى الأراضي اللبنانية، فيما جرفت المياه أشخاصا آخرين.

