إنقاذ 60 نزيلا من جنسيات مختلفة من حريق بفندق جنوبي العراق

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، اليوم السبت، عن إنقاذ 60 نزيلاً من جنسيات مختلفة، عقب إخماد حريق كبير في أحد فنادق محافظة كربلاء، جنوبي البلاد.



وذكرت المديرية في بيانٍ أن فرقها أخمدت حريقًا كبيرًا في أحد فنادق محافظة كربلاء، جنوبي البلاد، وأنقذت 60 نزيلاً من جنسيات مختلفة من داخل الفندق، مشيرةً إلى أن الفندق كان مخالفًا لإجراءات السلامة.