 
السبت 2024-07-27 09:50 ص
 
 

إنقاذ 60 نزيلا من جنسيات مختلفة من حريق بفندق جنوبي العراق

علم العراق
علم عراق
السبت، 27-07-2024 08:54 ص

 

 الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، اليوم السبت، عن إنقاذ 60 نزيلاً من جنسيات مختلفة، عقب إخماد حريق كبير في أحد فنادق محافظة كربلاء، جنوبي البلاد.


وذكرت المديرية في بيانٍ أن فرقها أخمدت حريقًا كبيرًا في أحد فنادق محافظة كربلاء، جنوبي البلاد، وأنقذت 60 نزيلاً من جنسيات مختلفة من داخل الفندق، مشيرةً إلى أن الفندق كان مخالفًا لإجراءات السلامة.


وأضافت أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث وطوقت النيران، ونجحت في إخمادها دون تسجيل إصابات بشرية."

بترا


كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين شهداء ومصابون شرقي خان يونس

مرصد الزلازل الاردني يوضح حول الزلزال الذي وقع بالقرب من السعودية

أخبار محلية مرصد الزلازل الاردني يوضح حول الزلزال الذي وقع بالقرب من السعودية

تعبيرية

عربي ودولي إصابة 5 أشخاص بحريق في عقارين في القاهرة

ممثل قطاع الصناعات الخشبيّة والأثاث في غرفة صناعة الأردنّ

اقتصاد محلي 57 % حصة قطاع الصناعات الخشبية والاثاث بالسوق المحلية





 


 



الأكثر مشاهدة