إنقاذ 60 نزيلا من جنسيات مختلفة من حريق بفندق جنوبي العراق

وذكرت المديرية في بيانٍ أن فرقها أخمدت حريقًا كبيرًا في أحد فنادق محافظة كربلاء، جنوبي البلاد، وأنقذت 60 نزيلاً من جنسيات مختلفة من داخل الفندق، مشيرةً إلى أن الفندق كان مخالفًا لإجراءات السلامة.
وأضافت أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث وطوقت النيران، ونجحت في إخمادها دون تسجيل إصابات بشرية."
بترا
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