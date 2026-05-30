السبت 2026-05-30 02:42 م

"إن بي سي": صاروخ صيني قد يكون وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران

"إن بي سي": صاروخ صيني قد يكون وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران
"إن بي سي": صاروخ صيني قد يكون وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران
 
السبت، 30-05-2026 02:18 م
الوكيل الإخباري-   زعمت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، نقلًا عن مصادر، أن إيران ربما أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز "إف-15 إي" في أبريل الماضي باستخدام نظام دفاع جوي محمول صيني الصنع.اضافة اعلان


ووقع حادث إسقاط مقاتلة أمريكية ذات مقعدين فوق إيران في 3 أبريل، وتمكن الجيش الأمريكي من إنقاذ كلا الطيارين.

وقالت "إن بي سي" في تقرير لها إن "الطائرة المقاتلة إف-15 التي أُسقطت في جنوب غرب إيران الشهر الماضي، يُرجح أنها أُسقطت بصاروخ من نظام دفاع جوي محمول صيني الصنع".

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن السلطات الأمريكية لا تزال تحقق في ملابسات الحادث.

ونفت الخارجية الصينية مزاعم استخدام نظام دفاع جوي محمول صيني في إسقاط المقاتلة الأمريكية، ووصفتها بـ"الافتراءات الباطلة".

ونقلت وكالة "شينخوا" عن المتحدث باسم الخارجية الصينية، قوه جياكون، قوله إن "الصين لطالما اتبعت نهجًا حكيمًا ومسؤولًا تجاه الصادرات العسكرية، وتمارس رقابة صارمة وفقًا لقوانينها وأنظمتها والتزاماتها الدولية. ونرفض بشدة الافتراءات الباطلة والاتهامات المغرضة".

وفي 15 أبريل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه طلب من نظيره الصيني شي جين بينغ عدم تزويد إيران بالأسلحة، وأنه تلقى تأكيدًا بأن الصين لا تفعل ذلك. وفي اليوم التالي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة تلقت تأكيدات من الصين بعدم وجود أي خطط لديها لتزويد إيران بالأسلحة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إنذار إسرائيلي بإخلاء بلدات لبنانية إلى شمال نهر الزهراني

عربي ودولي إنذار إسرائيلي بإخلاء بلدات لبنانية إلى شمال نهر الزهراني

"إن بي سي": صاروخ صيني قد يكون وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران

عربي ودولي "إن بي سي": صاروخ صيني قد يكون وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران

مطار ميونيخ يستأنف رحلاته بعد توقفها بسبب طائرة مسيّرة

عربي ودولي مطار ميونيخ يستأنف رحلاته بعد توقفها بسبب طائرة مسيّرة

الأمانة: بيع 27 ألف أضحية من أصل 42 ألفا توافرت في مواقع البيع المعتمدة بالعاصمة

أخبار محلية الأمانة: بيع 27 ألف أضحية من أصل 42 ألفا توافرت في مواقع البيع المعتمدة بالعاصمة

كورنيش البحر الميت وتلفريك عجلون يستقطبان أكثر من 50 ألف زائر في العيد

أخبار محلية كورنيش البحر الميت وتلفريك عجلون يستقطبان أكثر من 50 ألف زائر في العيد

وزير الصحة: بروتوكول علاج مرضى السرطان الوطني أصبح جاهزاً

أخبار محلية وزير الصحة: بروتوكول علاج مرضى السرطان الوطني أصبح جاهزاً

القناة الرياضية الأردنية تنقل المباراتين الوديتين للنشامى أمام سويسرا وكولومبيا

أخبار محلية القناة الرياضية الأردنية تنقل المباراتين الوديتين للنشامى أمام سويسرا وكولومبيا

بدء وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري

أخبار محلية بدء وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري



 
 






الأكثر مشاهدة

 