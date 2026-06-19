إن.بي.سي نيوز: ترامب طلب من إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله

08:40 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية مع إن.بي.سي نيوز، إنه تحدث مع إسرائيل الجمعة، وطلب منها الموافقة على وقف إطلاق النار مع حزب الله. اضافة اعلان





ونقل مراسل إن.بي.سي نيوز عن ترامب قوله "عليك أحيانا أن تهدأ وتستخدم عقلك".



وأضاف المراسل أن ترامب رفض توضيح ما إذا كان تحدث مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وكانت إيران نددت بالهجمات الإسرائيلية على لبنان، وحذرت من عواقبها على السلام والأمن الإقليميين، قائلة، إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الوضع.



وفي إشارة إلى مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية التي تم توقيعها الأسبوع الحالي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنّ وقف الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من الاتفاق على إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات.





