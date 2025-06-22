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إن بي سي: 6 قاذفات بي-2 و12 قنبلة خارقة للتحصينات استخدمت لضرب فوردو

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أرشيفية
 
الأحد، 22-06-2025 06:36 ص

الوكيل الإخباري-  ذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية نقلا عن مسؤولين دفاعيين بأن البحرية الأميركية أطلقت 30 صاروخ توماهوك من غواصات نحو أهداف داخل إيران الليلة الماضية.

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وقالت إنه جرى استخدام 6 قاذفات بي-2 لإسقاط 12 قنبلة خارقة للتحصينات على موقع فوردو في إيران.

 
gnews

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