السبت 2026-05-23 10:32 م

إيران: آلية مضيق هرمز تخص الدول المطلة عليه وليس الولايات المتحدة

الإمارات تعلن "تسريع" بناء خط أنابيب نفط للالتفاف على مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
السبت، 23-05-2026 08:07 م

الوكيل الإخباري-   قالت إيران السبت، إن أي آلية تتعلق بمضيق هرمز يجب الاتفاق عليها بين إيران وسلطنة عُمان والدول المطلة على المضيق، وإن الولايات المتحدة "لا علاقة لها" بهذا الأمر.

اضافة اعلان

 

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله أيضا إن إيران تركز على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم من خلال محادثات بوساطة باكستانية بين طهران وواشنطن.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السائقين والمركبات

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة

هيئة الخدمة والإدارة العامة تصدر الكشف التنافسي الأساسي للعام 2026

أخبار محلية "الخدمة والإدارة العامة" تحذر من مواقع تدعي امتلاكها نماذج اختبار الكفايات

لماذا أفقد متابعين على تيك توك وكيف أحل هذه المشكلة؟

أخبار الشركات لماذا أفقد متابعين على تيك توك وكيف أحل هذه المشكلة؟

البعثة الإعلامية الأردنية تتوجه إلى الديار المقدسة لتغطية موسم الحج

أخبار محلية العساف: 2100 حاج أردني راجعوا البعثة الطبية الأردنية المرافقة للحجاج

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

علم باكستان

عربي ودولي باكستان: يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء حرب واشنطن وطهران

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء تعد خطة شاملة للرقابة خلال عيد الأضحى

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي فاينانشال تايمز: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً



 
 






الأكثر مشاهدة

 