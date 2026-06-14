إيران: أصابعنا على الزناد ومستعدون للرد على أي خطأ من العدو

الوكيل الإخباري- قالت القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران، الأحد، إن أصابعها على الزناد، ومستعدة لإطلاق النار على "قلب العدو".

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وأضافت القيادة العسكرية أن قدراتها تعززت في ظل قيادة المرشد الإيراني علي خامنئي، مشيرة إلى أنها تنتظر أدنى خطأ من "العدو" لتلقينه درسا لا يُنسى.



يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن اتفاق السلام مع إيران ما زال على مساره، وسيتم توقيعه خلال ساعات، رغم الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية التي قال إنها أخّرته.



وصرّح ترامب في اتصال هاتفي مع موقع أكسيوس الإخباري أن الضربة الإسرائيلية "أربكت الأمر. أخّرت التوقيع لبضع ساعات. كان من المفترض أن يتم الآن. هو (التوقيع) مقرّر حاليا بعد بضع ساعات من الآن".



وأعرب ترامب عن استيائه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية، قائلا "إنه أمر سيئ للغاية، لم أستطع تصديقه. قبل ساعة من الموعد المقرر لتوقيع الاتفاق".



وقال إنه هاجم نتنياهو بشدة بعد أن قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص، متهمة حزب الله بإطلاق مقذوفات على شمال إسرائيل.



وأضاف ترامب لموقع أكسيوس "لماذا شنّ نتنياهو هذا الهجوم اللعين؟ لقد كنت غاضبا جدا. أخبرته بذلك. إنه يفتقر تماما إلى الحكمة. لقد أوضحت له ذلك".