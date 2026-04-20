إيران: أمن هرمز ليس مجانيا واستقرار النفط مرهون بإنهاء الضغوط

الإثنين، 20-04-2026 05:22 ص
الوكيل الإخباري-   قال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن أمن مضيق هرمز "ليس مجانيا"، معتبرا أنه لا يمكن تقييد صادرات النفط الإيرانية مقابل توفير أمن مجاني للآخرين.اضافة اعلان


وأضاف أن الخيار يتمثل في "سوق نفط حرة للجميع أو مواجهة تكاليف باهظة"، مشددا على أن استقرار أسعار الوقود يبقى مرهونا بإنهاء دائم ومضمون للضغوط المفروضة على إيران وحلفائها.
 
 


