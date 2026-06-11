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إيران: أهلا بكم في الجحيم

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أرشيفية
 
الخميس، 11-06-2026 02:12 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة "الهاكرز" الإيرانية "حنظلة" فجر اليوم الخميس، أن غرفة العمليات المشتركة لقيادتها السيبرانية والحرس الثوري "سيبدآن ردا حاسما ومدمرا على العدو خلال دقائق".

وأصدرت "حنظلة" تزامنا مع بدء الهجمات الأمريكية على إيران بيانا جاء فيه: "لقد رصدنا وسمعنا كل تحركات العدو واجتماعاته السرية. سيدرك العدو قريبًا معنى عام كامل من جمع المعلومات البالغة الحساسية".

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وأضافت: "ننتظر غباءكم، حين تُكشف نتائج عام من جمع المعلومات. أهلا بكم في الجحيم!".


وفي بيان لاحق، قالت "حنظلة": "تعمل وحدات الحرب الإلكترونية والتشويش على الإشارات التابعة لمجموعة هانزالا حاليًا على تعطيل أنظمة وإشارات العدو بنشاط".


وتابعت: "ستبدأ غرفة العمليات المشتركة لقيادة هانزالا السيبرانية والحرس الثوري ردًا حاسمًا ومدمرًا على العدو خلال دقائق".


من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ليل الأربعاء الخميس، بدء شن "ضربات دفاعية" إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، ، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، ردا على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر والمستمر".

 
 


gnews

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