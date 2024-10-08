 
الثلاثاء 2024-10-08 01:03 م
 

إيران: أي خطأ استراتيجي ترتكبه إسرائيل سيلقى ردا أكثر حزما

عراقجي
وزير خارجية إيران عباس عراقجي
الثلاثاء، 08-10-2024 10:53 ص

الوكيل الإخباري- يبدأ وزير خارجية إيران عباس عراقجي اليوم الثلاثاء جولة إقليمية لبحث آخر تطورات المنطقة ووقف النار بغزة ولبنان مستبقا جولته بالتأكيد أن أي خطأ استراتيجي ترتكبه إسرائيل سيلقى ردا أشد قسوة.

اضافة اعلان


وقال عراقجي إن "عمليتي الوعد الصادق 1 و2 أظهرتا قوة الإرادة والعزيمة المثيرة للإعجاب للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بحيث يدرك الجميع أن أي خطأ استراتيجي من جانب العدو إسرائيل سيتلقى ردا أشد قسوة. وفي القيام بذلك لن نتردد ولن نتسرع".


وأضاف أن "الهجوم على البنية التحتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية سيواجه بالتأكيد ردا أكثر حزما وأعداؤنا يدركون الأهداف داخل النظام الصهيوني إسرائيل التي في متناولنا للهجوم وقد رأوا قوة ودقة صواريخنا بأعينهم".


وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "رسالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارتي إلى بيروت ودمشق كانت واضحة، وهي أن طهران ستواصل دعم المقاومة بكل الوسائل، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك. لقد كنا وما زلنا وسنظل داعمين للمقاومة، والضربات المؤقتة التي وجهت للمقاومة لن تؤثر على عزم وقوة إرادة المقاومة ومقاتلي المقاومة والجمهورية الإسلامية الإيرانية".


من جهة أخرى، سيبدأ عراقجي جولته الإقليمية اليوم، من المملكة العربية السعودية حيث سيلتقي عددا من المسؤولين.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

بطاقة خاصة لمنفعي صندوق المعونة الوطنية

خاص بالوكيل عاجل دون عمولات وتتيح السحب مجاناً.. بطاقات جديدة لمنتفعي صندوق المعونة

قطاع غزة وآثار القصف الإسرائيلي

فلسطين الأمم المتحدة: قدمنا 5.6 ملايين استشارة طبية في غزة

قوات الاحتلال في حرم مسجد قبة الصخرة

أخبار محلية عين على القدس يرصد حصاد عام من الانتهاكات الإسرائيلية ضد القدس وأهلها

من المصدر

اقتصاد محلي "تجارة الأردن" تطمئن: مخزونات السكر والأرز والزيوت جيدة

تعبيرية

طب وصحة أعراضهما متشابهة.. كيف يمكن التفرقة بين القولون والمرارة؟

تعبيرية

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع سعر البنزين في الأسبوع الأول من أكتوبر

تعبيرية

منوعات هل 5 ساعات من النوم ليلا كافية؟

صورة ارشيفية

فلسطين 8 شهداء في قصف الاحتلال لمحطة تعبئة مياه في رفح



 


الأكثر مشاهدة