إيران: أي سفينة أميركية حربية "لم تتجرأ" على الاقتراب من مضيق هرمز

وجاء في بيان للحرس الثوري "الادعاء بأن ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز بمواكبة البحرية الأميركية الإرهابية، عار عن الصحة"، مضيفا "أي حركة للأسطول الأميركي ستوقفها صواريخنا ومسيراتنا".
وتابع "أي سفينة حربية أميركية لم تتجرأ على الاقتراب من بحر عمان أو الخليج الفارسي أو مضيق هرمز خلال الحرب".
