إيران: أي سفينة أميركية حربية "لم تتجرأ" على الاقتراب من مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قال الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، إن أي سفينة حربية أميركية "لم تتجرأ" على الاقتراب من مضيق هرمز، وذلك بعد منشور لوزير أميركي عن مواكبة البحرية الأميركية لناقلة نفط عبر المضيق قبل محوه.

وجاء في بيان للحرس الثوري "الادعاء بأن ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز بمواكبة البحرية الأميركية الإرهابية، عار عن الصحة"، مضيفا "أي حركة للأسطول الأميركي ستوقفها صواريخنا ومسيراتنا".