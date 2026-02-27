الجمعة 2026-02-27 11:54 ص

إيران: إحراز مزيد من التقدم في تواصلنا الدبلوماسي مع واشنطن

علما الولايات المتحدة وإيران
الجمعة، 27-02-2026 11:02 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ليلة الجمعة، إن الجولة الأخيرة من المحادثات مع الولايات المتحدة كانت "الأكثر كثافة حتى الآن" بعد يوم من المناقشات غير المباشرة في جنيف الخميس.اضافة اعلان


وأكد عراقجي على منصة إكس أن "هذه الجولة من المفاوضات كانت الأكثر كثافة حتى الآن"، مضيفا أنه "تم إحراز تقدم جديد في العملية الدبلوماسية مع الولايات المتحدة".

وأكدت إيران تحقيق "تقدم جيد" في المباحثات مع الولايات المتحدة عقب الجولة الثالثة التي عقدت في جنيف الخميس، والاتفاق على استكمالها، مع إجراء محادثات تقنية في فيينا بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين.

وأمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 19 شباط، إيران ما بين 10 و15 يوما للتوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة وإلا مواجهة "أمور سيئة"، في ظل تعزيز واشنطن حشودها العسكرية في الخليج والشرق الأوسط.

وأتت جولة الخميس بينما يؤكد الطرفان منذ أسابيع انفتاحهما على الحوار، لكن التحضير للمواجهة في الوقت عينه.

والتقى وفدا التفاوض على مرحلتين الخميس في مقر إقامة السفير العُماني قرب جنيف.
 
 






