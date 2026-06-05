إيران: إطلاق صواريخ ومسيرات تحذيرية على سفن حربية أميركية بخليج سلطنة عُمان

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الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية الإيرانية قولها الجمعة؛ إنها أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة تحذيرية على سفن حربية أميركية في خليج عُمان، متهمة البحرية الأميركية بمضايقة حركة الملاحة البحرية واحتجاز سفن تجارية وناقلات نفط. اضافة اعلان





وكانت القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي قد قالت في وقت سابق إن القوات الأميركية اعترضت السفينة دافينا، وهي سفينة خاضعة لعقوبات لا ترفع علم أي دولة، في المحيط الهندي خلال الليل.



وأضافت القيادة في بيان على إكس "سنواصل عمليات إنفاذ القانون البحري عالميا لتعطيل الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعما ماديا لإيران، أينما كانت تعمل".





