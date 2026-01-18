إيران.. إعادة فتح المدارس بعد أسبوع من الإغلاق

08:01 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761310 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قررت السلطات الايرانية إعادة فتح المدارس في طهران ومدن أخرى الأحد، بعدما أُغلقت منذ العاشر من كانون الثاني، على وقع موجة الاحتجاجات في البلاد، وفق ما أوردت وكالة إسنا الايرانية للأنباء. اضافة اعلان





وأوضحت الوكالة أن الامتحانات التي كانت مقررة في الجامعات الإيرانية الرئيسية وأرجئت أيضا بسبب التظاهرات، ستجرى كذلك اعتبارا من 24 كانون الثاني.

تم نسخ الرابط





