إيران.. إعدام عميل للموساد الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم إعدام عنصر بجماعة "مجاهدي خلق" المحظورة في البلاد، بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.



وأضافت وكالة ميزان الإيرانية ذات الصلة بالهيئة القضائية، إن الشخص هو سلطان الشيرزادي فخر، الذي تم اتهامه بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي، دون تقديم تفاصيل. كما لم يتم توضيح متى تم إلقاء القبض عليه وأين.

اضافة اعلان