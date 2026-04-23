الخميس 2026-04-23 05:14 م

إيران.. إعدام عميل للموساد الإسرائيلي

ي
الخميس، 23-04-2026 03:57 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم إعدام عنصر بجماعة "مجاهدي خلق" المحظورة في البلاد، بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.

وأضافت وكالة ميزان الإيرانية ذات الصلة بالهيئة القضائية، إن الشخص هو سلطان الشيرزادي فخر، الذي تم اتهامه بالتعاون مع الموساد الإسرائيلي، دون تقديم تفاصيل. كما لم يتم توضيح متى تم إلقاء القبض عليه وأين.

اضافة اعلان


وقد اتهمت إيران الكثيرين ممن تم إعدامهم بالتواصل مع إسرائيل. وبذلك يبلغ عدد من تم إعدامهم من أفراد "مجاهدي خلق" منذ بداية الحرب تسعة أشخاص.

 
 


أسواق ومال الإحصاء السعودية: انخفاض حصة النفط بالصادرات إلى 68.7% في فبراير الماضي

ب

أخبار محلية تراجع الجرائم في الأردن بنسبة 4.01% في 2025

ب

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يبحث والمدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر سبل تعزيز التعاون

ل

أخبار محلية ندوة في "اليرموك" تستعرض المنجز الدور الثقافي والأدبي لكرسي عرار

ل

عربي ودولي ترامب يأمر البحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي زورق يزرع ألغاما في مضيق هرمز

ي

عربي ودولي إيران.. إعدام عميل للموساد الإسرائيلي

