إيران.. إعدام عنصرين في "مجاهدي خلق"

ز
الإثنين، 30-03-2026 10:57 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت السلطات القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام، صباح اليوم الإثنين بعنصرين من "مجاهدي خلق" بعد إدانتهما بالإرهاب والتآمر على أمن البلاد وتنفيذ اعتداءات مسلحة في طهران.اضافة اعلان


وجاء القرار القضائي استناداً إلى "ثبوت تهم جسيمة" بحق المتهمين، تتصل بتنظيم مسلح محظور، والتآمر ضد أمن الدولة وتنفيذ عمليات إرهابية مسلحة في العاصمة طهران باستخدام قاذفات يدوية الصنع، مما أسفر عن اضطرابات أمنية واسعة وإزهاق أرواح مواطنين إيرانيين.
 
 


gnews

ز

أخبار محلية خبراء: توجيهات ولي العهد خارطة طريق لتطوير بيئة الشركات الناشئة

أخبار محلية توضيح حكومي هام لجميع المواطنين حول سلاسل التوريد

أخبار محلية الأشغال تباشر أعمال صيانة لمدخل مدينة العقبة

ز

عربي ودولي إيران.. إعدام عنصرين في "مجاهدي خلق"

