إيران.. إعدام عنصرين في "مجاهدي خلق"

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام، صباح اليوم الإثنين بعنصرين من "مجاهدي خلق" بعد إدانتهما بالإرهاب والتآمر على أمن البلاد وتنفيذ اعتداءات مسلحة في طهران.





وجاء القرار القضائي استناداً إلى "ثبوت تهم جسيمة" بحق المتهمين، تتصل بتنظيم مسلح محظور، والتآمر ضد أمن الدولة وتنفيذ عمليات إرهابية مسلحة في العاصمة طهران باستخدام قاذفات يدوية الصنع، مما أسفر عن اضطرابات أمنية واسعة وإزهاق أرواح مواطنين إيرانيين.





