إيران: إعدام متهمين بالتجسس لإسرائيل

السبت، 02-05-2026 10:44 ص

الوكيل الإخباري- أعدمت السلطات في إيران يعقوب كريم-بور وناصر بكرزاده شنقا بتهمة التعاون الاستخباري والتجسس لصالح إسرائيل وجهاز الموساد، عقب تأكيد أحكامهما من قبل المحكمة العليا.

ووفقا للوثائق الموجودة في الملف، واصل يعقوب كريم بور (ابن غرزعلي) تعاونه الفعال مع جهاز الموساد خلال أيام الحرب المفروضة، وقام بإرسال معلومات حساسة عن البلاد إلى ضابط الموساد.


كما أظهرت مراقبة نشاطات وإجراءات بكرزاده أنه كان يقوم بتحركات مشبوهة في مناطق حساسة، وبالنظر إلى تحركاته واتصالاته المشبوهة في تلك الفترة، تحركت الأجهزة الأمنية واعتقلت المتهم.


وبحسب ما أظهرت الوثائق فقد قام ناصر بكرزاده، بناء على أمر ضابط الموساد، بجمع معلومات عن شخصيات حكومية ودينية وإيرانية مهمة، بالإضافة إلى مراكز حساسة مثل منطقة نطنز، وإرسالها إلى عنصر الموساد.

 
 


أخبار محلية 51 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال شهر من انطلاقه

أخبار الشركات زين الأردن تحصد جائزة "أفضل تطبيق" ضمن جوائز Merit Awards 2026 عن تطبيقها Zain Jo

أخبار محلية الطفيلة: تنفيذ حملات بيئية ميدانية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

أخبار محلية انتهاء تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 الأحد

نعـي فـاضل عشيرة حجازي تنعى فقيدها المرحوم عمار عوني سليمان حجازي

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

أخبار الشركات "البوتاس العربية" تحقق أداءً تشغيلياً قوياً وتسجّل أكثر من (60) مليون دينار أرباحاً موحدة في الربع الأول

أخبار محلية الصفدي ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية



 
 






