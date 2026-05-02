إيران: إعدام متهمين بالتجسس لإسرائيل

الوكيل الإخباري- أعدمت السلطات في إيران يعقوب كريم-بور وناصر بكرزاده شنقا بتهمة التعاون الاستخباري والتجسس لصالح إسرائيل وجهاز الموساد، عقب تأكيد أحكامهما من قبل المحكمة العليا.

ووفقا للوثائق الموجودة في الملف، واصل يعقوب كريم بور (ابن غرزعلي) تعاونه الفعال مع جهاز الموساد خلال أيام الحرب المفروضة، وقام بإرسال معلومات حساسة عن البلاد إلى ضابط الموساد.



كما أظهرت مراقبة نشاطات وإجراءات بكرزاده أنه كان يقوم بتحركات مشبوهة في مناطق حساسة، وبالنظر إلى تحركاته واتصالاته المشبوهة في تلك الفترة، تحركت الأجهزة الأمنية واعتقلت المتهم.