إيران: إعدام متهمين بالتجسس لإسرائيل

ووفقا للوثائق الموجودة في الملف، واصل يعقوب كريم بور (ابن غرزعلي) تعاونه الفعال مع جهاز الموساد خلال أيام الحرب المفروضة، وقام بإرسال معلومات حساسة عن البلاد إلى ضابط الموساد.
كما أظهرت مراقبة نشاطات وإجراءات بكرزاده أنه كان يقوم بتحركات مشبوهة في مناطق حساسة، وبالنظر إلى تحركاته واتصالاته المشبوهة في تلك الفترة، تحركت الأجهزة الأمنية واعتقلت المتهم.
وبحسب ما أظهرت الوثائق فقد قام ناصر بكرزاده، بناء على أمر ضابط الموساد، بجمع معلومات عن شخصيات حكومية ودينية وإيرانية مهمة، بالإضافة إلى مراكز حساسة مثل منطقة نطنز، وإرسالها إلى عنصر الموساد.
