إيران.. إلغاء الرحلات الجوية في مطارات غرب البلاد حتى إشعار آخر

الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، نقلا عن هيئة الطيران المدني، إغلاق المجال الجوي وتعليق جميع الرحلات الداخلية والدولية في مختلف المطارات البلاد في غرب البلاد حتى إشعار آخر.

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