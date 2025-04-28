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إيران .. ارتفاع عدد قتلى الانفجار في ميناء رجائي إلى 46 والجرحى إلى 1242

موقع الانفجار في الميناء الإيراني
موقع الانفجار في الميناء الإيراني
 
الإثنين، 28-04-2025 12:41 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إيرانية بارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس جنوبي إيران إلى 46 قتيلاً و1242 جريحاً.اضافة اعلان


وأكد مجتبى خالدي، المتحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني، على ضرورة تجنب التوجه إلى محافظة هرمزغان ومدينة بندر عباس إلا للفرق المختصة، قائلاً: "نناشد الجميع، بغض النظر عن تخصصهم، عدم الذهاب إلى المنطقة من أجل إتاحة المجال لفرق الإنقاذ للعمل بكفاءة، وسيتم الإعلان عن الحاجة إلى متطوعين إذا تطلب الأمر".

وأضاف خالدي أن فرق الدعم التابعة للهلال الأحمر بدأت عملية البحث عن المفقودين وتحديث أسر الضحايا بأحدث التطورات حول المصابين والمفقودين.

كما أكد استمرار تواجد المنظمة في موقع الحادث حتى انتهاء عمليات الإغاثة، مع الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للمنطقة بعد انتهاء العمليات العاجلة.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على أكثر من 80% من الحرائق الناجمة عن الانفجار الضخم، الذي تسبب أيضاً في هزة أرضية شعر بها سكان المناطق المجاورة، كما وصل دوي الانفجار إلى مسافة 20 كيلومتراً من موقع الحادث.

روسيا اليوم
 
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