إيران: استئناف الحصار الأميركي يقوّض مذكرة التفاهم

وقال نائب وزير الخارجية الايراني كاظم غريب أبادي إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعاودة فرض الحصار "أدى، بشكل أو بآخر، إلى تقويض مذكرة التفاهم" التي أبرمت بوساطة باكستانية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا كاملا، لكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية وإليها، أو التي تحمل أي شحنات إيرانية.
وقال إنه، بناء على محادثات مثمرة للغاية مع قيادات الشرق الأوسط، قرر استبدال رسوم الاسترداد الأميركية البالغة 20%" باتفاقيات تجارية واستثمارية ستبرمها دول الخليج المختلفة مع الولايات المتحدة".
وكانت إيران أغلقت عمليا مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي كان يمر عبره خُمس إنتاج النفط الخام العالمي، بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات ضدها في 28 شباط.
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