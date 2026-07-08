الأربعاء 2026-07-08 09:18 ص

إيران: استهدفنا 85 موقعا عسكريا أميركيا في البحرين والكويت

صاروخ إيراني
صاروخ إيراني
 
الأربعاء، 08-07-2026 08:22 ص
الوكيل الإخباري-   قال الحرس الثوري الإيراني الأربعاء إنه استهدف عشرات المنشآت العسكرية الأميركية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأميركية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي.اضافة اعلان


وأضاف البيان أنه "في رد أولي على هذا العدوان، نفذت القوات البحرية والجوفضائية للحرس الثوري عملية مشتركة باستخدام صواريخ مسيّرات، استهدفت 85 منشأة عسكرية أميركية رئيسية" في البلدين، كما أسقطت مسيّرة من طراز "إم كيو-9".

وكانت البحرين والكويت أعلنتا إطلاق صفارات الإنذار الثلاثاء، بعد استهداف الولايات المتحدة عشرات المواقع في إيران، مما قد يكون ردا إيرانيا له تبعات على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ونفذ الجيش الأميركي ضربات على أكثر من 80 هدفا في أحدث ضرباته ضد إيران، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية الثلاثاء، في رد على هجمات استهدفت 3 سفن في مضيق هرمز نسبت إلى طهران.
 
 


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