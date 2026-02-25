الأربعاء 2026-02-25 01:56 ص

إيران: الاتفاق مع أمريكا في المتناول

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران
ايران
 
الأربعاء، 25-02-2026 01:09 ص
الوكيل الإخباري-   فيما يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فجر  (الأربعاء) خطاباً عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أصبح في المتناول في حالة منح الأولوية للسبل الدبلوماسية.اضافة اعلان


وكتب عراقجي على حسابه في «إكس»: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم فرنسا

فلسطين فرنسا: يجب إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة دون عوائق

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي تقديرات أمنية إسرائيلية: الهجوم على إيران "قريب جدا"

البيت الأبيض يحدد 19 شباط موعداً لاجتماع "مجلس السلام" لغزة

عربي ودولي البيت الأبيض يحذر "عصابات" المكسيك من المساس بالأميركيين

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي إيران: الاتفاق مع أمريكا في المتناول

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان : تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد سيبدأ اعتبارا من العام 2030

وزارة الأوقاف تختتم ورشة لمراجعة خطتها الاستراتيجية

أخبار محلية أوقاف الرصيفة تقيم المجلس العلمي الهاشمي الأول

المفرق

أخبار محلية مسجد المفرق الكبير يتبوأ مكانة روحانية في نفوس أبناء المحافظة

جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان

أخبار محلية جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان



 






الأكثر مشاهدة