إيران: الاتفاق مع أمريكا في المتناول

الوكيل الإخباري- فيما يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فجر (الأربعاء) خطاباً عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أصبح في المتناول في حالة منح الأولوية للسبل الدبلوماسية.





وكتب عراقجي على حسابه في «إكس»: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن.






