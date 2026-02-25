إيران: الاتفاق مع أمريكا في المتناول

وكتب عراقجي على حسابه في «إكس»: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن.
-
أخبار متعلقة
-
تقديرات أمنية إسرائيلية: الهجوم على إيران "قريب جدا"
-
البيت الأبيض يحذر "عصابات" المكسيك من المساس بالأميركيين
-
قرار أممي يدعو لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا
-
العراق .. تلوث إشعاعي محدود وتوضيح هام من الهيئة الوطنية للرقابة النووية
-
أمريكا توضح تصريحات سفيرها التي أثارت غضب الدول العربية
-
زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه من الحرب
-
الصين تفرض قيودا تصديرية على 40 شركة يابانية بسبب صلاتها العسكرية
-
مقتل 4 من أفراد الأمن في سوريا على يد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي