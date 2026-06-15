إيران: التزاماتنا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة

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الوكيل الإخباري- قال نائب وزير الخارجية الإيراني الاثنين، إن موافقة طهران على مذكرة التفاهم جاءت بعد إدراج مطالب إيران النهائية في النص. اضافة اعلان





ولفت المسؤول الإيراني إلى القوات المسلحة الإيرانية ستبقى دائما في حالة تأهب وإصبعها على الزناد.



وشدد على أن الوسطاء سيظلون مشاركين في المفاوضات المقبلة.



وبخصوص الإلتزمات الإيرانية قال: "التزاماتنا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة"



وأكد المسؤول الإيراني مشاركة بلاده في المفاوضات المقبلة بعد الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع الحصار وإنهاء الحرب.





