إيران: التزاماتنا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة

ولفت المسؤول الإيراني إلى القوات المسلحة الإيرانية ستبقى دائما في حالة تأهب وإصبعها على الزناد.
وشدد على أن الوسطاء سيظلون مشاركين في المفاوضات المقبلة.
وبخصوص الإلتزمات الإيرانية قال: "التزاماتنا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة"
وأكد المسؤول الإيراني مشاركة بلاده في المفاوضات المقبلة بعد الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع الحصار وإنهاء الحرب.
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