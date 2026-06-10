الأربعاء 2026-06-10 12:33 م

إيران: الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة "تضررت" بعد الضربات الجوية

إيران تشترط غطاءً أممياً لأي اتفاق وتُبدي شكوكاً تجاه التزام واشنطن
إيران
 
الأربعاء، 10-06-2026 12:23 م

الوكيل الإخباري-   اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء، الولايات المتحدة بإلحاق "ضرر" بالجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب، وذلك عقب الضربات الأميركية التي استهدفت جنوب إيران.

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وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الإيرانية "للأسف، تلحق الولايات المتحدة ضررا بهذه العملية الدبلوماسية من خلال رسائلها المتناقضة، وتغييراتها المتكررة في المواقف والمطالب، والأسوأ من ذلك كله، من خلال انتهاكاتها المتكررة لوقف إطلاق النار".

 
 


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