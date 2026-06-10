إيران: الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة "تضررت" بعد الضربات الجوية

الوكيل الإخباري- اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء، الولايات المتحدة بإلحاق "ضرر" بالجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب، وذلك عقب الضربات الأميركية التي استهدفت جنوب إيران.

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