إيران: الجيش الأمريكي يستنسخ مسيّراتنا ويستهدف بها دول الجوار

09:50 ص

الوكيل الإخباري- اتهم المتحدث الرسمي باسم "مقر خاتم الأنبياء" في إيران الجيش الأمريكي باستنساخ المسيّرة الإيرانية "شاهد" واستخدامها في تنفيذ هجمات داخل دول المنطقة بهدف توجيه الاتهام لطهران وزرع الشقاق بينها وبين دول الجوار.





وأكد المتحدث العسكري أن إيران تعلن رسميا مسؤوليتها عن أي ضربة تنفذها، ولا تستهدف سوى المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وفق تصريحه.



وقال "مقر خاتم الأنبياء" إن "العدو لجأ -بعد إخفاقه العسكري والسياسي- إلى المكر والخداع عبر استنساخ المسيّرة الإيرانية شاهد 136 وإطلاق اسم (لوكاس) عليها، واستخدامها في استهداف مواقع داخل دول المنطقة".



وكان الجيش الأمريكي قد أعلن -قبل نحو تسعة أشهر- استنساخ المسيّرة الإيرانية "شاهد" عبر تطوير طائرة هجومية أطلق عليها اسم "لوكاس"، تعتمد أسلوب الضربة الانتحارية ذات الاتجاه الواحد، واستُنسخت تقنياتها من المسيّرة الإيرانية التي استخدمتها روسيا على نطاق واسع في حربها ضد أوكرانيا.





