الثلاثاء 2026-06-16 06:03 م

إيران: الحصار البحري الأميركي قد رُفع عن الموانئ الإيرانية

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مضيق هرمز
 
الثلاثاء، 16-06-2026 05:42 م

الوكيل الإخباري-   أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة رفعت حصارها البحري المستمر منذ شهرين عن الموانئ الإيرانية، وذلك قبل توقيع اتفاق بين البلدين ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

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وقال روانجي كما نقل عنه موقع الحكومة إن "رفع الحصار كان أمرا شددنا عليه منذ البداية. وقد بدأ الآن، وتم رفع الحصار قبل التوقيع الرسمي" للاتفاق المقرر الجمعة في وسط سويسرا.

 
 


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