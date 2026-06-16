إيران: الحصار البحري الأميركي قد رُفع عن الموانئ الإيرانية

الوكيل الإخباري- أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة رفعت حصارها البحري المستمر منذ شهرين عن الموانئ الإيرانية، وذلك قبل توقيع اتفاق بين البلدين ينهي الحرب في الشرق الأوسط.

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