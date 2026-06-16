إيران: الحصار البحري الأميركي قد رُفع عن الموانئ الإيرانية

وقال روانجي كما نقل عنه موقع الحكومة إن "رفع الحصار كان أمرا شددنا عليه منذ البداية. وقد بدأ الآن، وتم رفع الحصار قبل التوقيع الرسمي" للاتفاق المقرر الجمعة في وسط سويسرا.
-
أخبار متعلقة
-
قصف إسرائيلي عنيف لبلدات في جنوبي لبنان
-
فيدان: إسرائيل قد تحاول إفشال الاتفاق الأمريكي الإيراني
-
ترامب: إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس ونشر نصه رسميا خلال يومين
-
التلفزيون الايراني: عملية رفع الحصار البحري بدأت
-
قادة السبع يسعون لحلّ في أوكرانيا بحضور زيلينسكي
-
قطر تعرب عن "تفاؤل حذر" بأن يؤدي الاتفاق الأميركي الإيراني إلى تعزيز الأمن الإقليمي
-
السعودية تؤكد ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم القضية الفلسطينية
-
ترامب: على نتنياهو الآن أن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان