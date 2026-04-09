إيران: الساعات المقبلة حاسمة للغاية

الوكيل الإخباري- قال نائب وزير الخارجية الإيراني خطيب زاده، "سيتوجه الوفد الإيراني إلى محادثات السلام في إسلام آباد"، وفقا لوكالة "فارس".





وأضاف زاده: "يجب على الولايات المتحدة وقف هجمات إسرائيل على لبنان التزامًا منها".



وأكد أن "أي سلام في المنطقة يجب أن يشمل لبنان، والساعات القادمة حاسمة للغاية".





