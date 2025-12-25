إيران.. السيطرة على سفينة تنقل 4 ملايين طن من النفط المُهرّب

01:10 م

https://www.alwakeelnews.com/story/758546

الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيطر على سفينة يشتبه في أنها تستخدم في تهريب النفط وعلى متنها طاقم من 16 شخصا أجنبيا.





وتعلن القوات الإيرانية بين الحين والآخر اعتراض سفن تقول إنها تشتبه في نقلها النفط بشكل غير قانوني.

