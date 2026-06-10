الأربعاء 2026-06-10 11:42 م

إيران: الصواريخ جاهزة للإطلاق.. عليكم توديع عائلاتكم

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 10-06-2026 11:22 م

الوكيل الإخباري- أصدرت مجموعة الهاكرز الإيرانية "حنظلة" مساء اليوم الأربعاء، تحذيرا للجيش الأمريكي، قائلة إنه "يتعين على جنود المارينز الأمريكيين توديع عائلاتهم".

ونقلت وكالة "مهر" عن "حنظلة" تحذيرا جديدا جاء فيه: "ننصح مشاة البحرية الأمريكية بالاتصال بعائلاتهم الآن وتوديعهم".

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وأضافت: "الصواريخ جاهزة للإطلاق، وحنظلة تنتظر حماقة منكم. الضربة في الساعات القادمة ستكون مريرة".


ويأتي تهديد هذه المجموعة ضد مشاة البحرية الأمريكية ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ضد إيران، حيث قال إن إيران أخرت محادثات الاتفاق لفترة طالت أكثر من اللازم، وسيتعين عليها الآن أن تدفع الثمن.

 
 


gnews

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