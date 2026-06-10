إيران: الصواريخ جاهزة للإطلاق.. عليكم توديع عائلاتكم

الوكيل الإخباري- أصدرت مجموعة الهاكرز الإيرانية "حنظلة" مساء اليوم الأربعاء، تحذيرا للجيش الأمريكي، قائلة إنه "يتعين على جنود المارينز الأمريكيين توديع عائلاتهم".



ونقلت وكالة "مهر" عن "حنظلة" تحذيرا جديدا جاء فيه: "ننصح مشاة البحرية الأمريكية بالاتصال بعائلاتهم الآن وتوديعهم".

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وأضافت: "الصواريخ جاهزة للإطلاق، وحنظلة تنتظر حماقة منكم. الضربة في الساعات القادمة ستكون مريرة".