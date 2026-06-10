إيران: الصواريخ جاهزة للإطلاق.. عليكم توديع عائلاتكم

ونقلت وكالة "مهر" عن "حنظلة" تحذيرا جديدا جاء فيه: "ننصح مشاة البحرية الأمريكية بالاتصال بعائلاتهم الآن وتوديعهم".
وأضافت: "الصواريخ جاهزة للإطلاق، وحنظلة تنتظر حماقة منكم. الضربة في الساعات القادمة ستكون مريرة".
ويأتي تهديد هذه المجموعة ضد مشاة البحرية الأمريكية ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ضد إيران، حيث قال إن إيران أخرت محادثات الاتفاق لفترة طالت أكثر من اللازم، وسيتعين عليها الآن أن تدفع الثمن.
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