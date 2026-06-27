إيران: الضربات الأميركية "انتهاك صارخ" لمذكرة التفاهم

11:05 ص

الوكيل الإخباري- اعتبرت إيران، السبت، أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة، الجمعة، ضد أراضيها تشكل "انتهاكا صارخا" لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين، والهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. اضافة اعلان





وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن إيران "تدين بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش الأميركي مساء الجمعة على عدة مواقع على الساحل الجنوبي لإيران".



وأضافت الوزارة أن هذه الضربات "تشكل انتهاكا صارخا للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا صارخا للفقرة الأولى من مذكرة التفاهم" التي جرى التوصل إليها مع الولايات المتحدة في منتصف حزيران.





