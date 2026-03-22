إيران: الضربات الإسرائيلية تلحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للمياه والطاقة

الوكيل الإخباري- كشف وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي الأحد، أن البنية التحتية الحيوية للمياه والطاقة في الجمهورية الإسلامية تعرضت لأضرار جسمية جراء ضربات أميركية وإسرائيلية منذ بدء الحرب في 28 شباط.

وقال آبادي، بحسب ما نقلت عنه وكالة إيسنا: "تعرّضت البنية التحتية الحيوية للمياه والكهرباء في البلاد لأضرار جسيمة إثر الهجمات الإرهابية والهجمات السيبرانية التي نفذتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني".