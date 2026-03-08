إيران: العدوان الأميركي الإسرائيلي فشل في تفكيك البلاد

الوكيل الإخباري- قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إن الهدف الأساسي للعدوان الأميركي الإسرائيلي كان إحداث تفكك في إيران وتقسيمها، مشيرًا إلى أن خطتهم فشلت بفضل الصمود الوطني ووعي القوميات الإيرانية الأصيلة.

وأضاف لاريجاني، في كلمة متلفزة نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية، أن الأميركيين حاولوا تكرار السيناريو الذي طبقوه في فنزويلا في منطقة غرب آسيا، معتمدين على استهداف القيادة والقادة العسكريين لإحداث انهيار سريع في البنية الإدارية والحكومية، وخلق حالة من الفوضى والشلل.