إيران: العدوان الأميركي الإسرائيلي فشل في تفكيك البلاد

وأضاف لاريجاني، في كلمة متلفزة نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية، أن الأميركيين حاولوا تكرار السيناريو الذي طبقوه في فنزويلا في منطقة غرب آسيا، معتمدين على استهداف القيادة والقادة العسكريين لإحداث انهيار سريع في البنية الإدارية والحكومية، وخلق حالة من الفوضى والشلل.
وأشار إلى أن خطط العدو تضمنت استهداف إمدادات البنزين والخبز والمواد الأساسية لخلق مجاعة منظمة، لكن الحكومة تمكنت من الحفاظ على الإمدادات دون انقطاع، رغم استهلاك غير مسبوق بلغ 190 مليون لتر من البنزين يوميًا.
-
أخبار متعلقة
-
البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخا و151 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات
-
أمير قطر: لن نتوانى في الدفاع عن سيادتنا وأمننا ومصالحنا الوطنية
-
رويترز: الرياض أبلغت إيران بأن استمرار الهجمات على السعودية قد يدفعها للرد بالمثل
-
السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة شرق الرياض
-
"الدفاع الكويتية": تدمير 12 صاروخا باليستيا والتعامل بنجاح مع 23 مسيرة
-
ترامب يعلن تشكيل تحالف عسكري جديد
-
فيدان يحض طهران على "الحذر" بعد اعتراض صاروخ
-
عراقجي: السعودية ملتزمة بعدم السماح باستخدام أراضيها أو مياهها أو مجالها الجوي ضد إيران