إيران: العمل جارٍ على تجهيز منصات إطلاق الصواريخ

الوكيل الإخباري- قال مستشار خامنئي علي أكبر ولايتي، الأحد، إنه إذا لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان؛ فإن مضيقي هرمز وباب المندب "سيضغطان على شرايينكم الاقتصادية إلى حد الاختناق الاستراتيجي".

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