إيران: القبض على 7 عناصر على صلة بجماعات مقيمة في أميركا وأوروبا

وقال المصدر إن 5 من الموقوفين كانوا على اتصال بعنصر رئيسي من أنصار النظام الملكي البائد المقيمين في الولايات المتحدة.
وذكر المصدر المطّلع أن بقية المجموعة تتبع جماعات منظمة مقيمة في أوروبا.
وأفاد بأنه تم ضبط 100 مسدس مهرّبة، مشيرًا إلى أن هذه الأسلحة دخلت إلى إيران تحت ستار بضائع ينقلها أهالي المناطق الحدودية على ظهورهم عبر الحدود.
وأكد الموقع الإيراني أنه تم تحديد هوية ناقلي البضائع والقبض على العناصر الذين قاموا بتهريبها.
وبحسب المصدر المطّلع، كشفت التحقيقات الأولية أن مهمة هذه العناصر كانت تحويل التجمعات الاحتجاجية في البلاد نحو العنف.
ولفت المصدر إلى أن المزيد من المعلومات عن هذه القضية ستُنشر قريبًا.
روسيا اليوم
