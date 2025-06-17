إيران: الكيان الصهيوني شرع بحرب سيبرانية ضدنا

الوكيل الإخباري- قالت هيئة الأمن السيبراني الإيرانية ان الكيان الصهيوني شرع بحرب سيبرانية ضد البنى الرقمية للبلاد لتعطيل الخدمات.

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وأضاف "فرقنا نجحت في التصدي لعدد كبير من هجمات العدو على البنى التحتية الرقمية للبلاد".