إيران: الكيان الصهيوني شرع بحرب سيبرانية ضدنا

وأضاف "فرقنا نجحت في التصدي لعدد كبير من هجمات العدو على البنى التحتية الرقمية للبلاد".
وتابع "فرقنا الفنية تعمل على استعادة الخدمات الرقمية".
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