إيران: المباحثات متواصلة مع الولايات المتحدة عبر باكستان

الوكيل الإخباري- أكّدت إيران، الاثنين، أنّ المباحثات مع الولايات المتحدة، والهادفة لوضع حدّ للحرب في الشرق الأوسط، تتواصل عبر الوسيط الباكستاني، رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل.

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