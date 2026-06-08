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إيران: المباحثات متواصلة مع الولايات المتحدة عبر باكستان

علما إيران والولايات المتحدة
إيران
 
الإثنين، 08-06-2026 12:19 م

الوكيل الإخباري-   أكّدت إيران، الاثنين، أنّ المباحثات مع الولايات المتحدة، والهادفة لوضع حدّ للحرب في الشرق الأوسط، تتواصل عبر الوسيط الباكستاني، رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الضربات مع إسرائيل.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي "المشاورات الدبلوماسية تتواصل بطبيعة الحال في كل الظروف".

 
 


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