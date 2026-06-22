إيران: انتهاء عمل فرق التفاوض في هذه المرحلة

وأكد تحقيق تقدم جيد بمسألة إصدار التراخيص لبيع النفط والإفراج عن الأصول المجمدة، قائلا "يجب السماح بتصدير النفط والإفراج عن أصولنا المجمدة لندخل مفاوضات اتفاق نهائي".
كما أشار إلى إنشاء آلية جديدة بمشاركة الوسطاء للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان.
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