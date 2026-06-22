الإثنين 2026-06-22 08:11 ص

إيران: انتهاء عمل فرق التفاوض في هذه المرحلة

جانب من المفاوضات
جانب من المفاوضات
 
الإثنين، 22-06-2026 07:51 ص
الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاجتماع في سويسرا أسفر عن الاتفاق على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي، معلنا انتهاء عمل فرق التفاوض في هذه المرحلة فيما تبقى الفرق الفنية لمواصلة عملها.اضافة اعلان


وأكد تحقيق تقدم جيد بمسألة إصدار التراخيص لبيع النفط والإفراج عن الأصول المجمدة، قائلا "يجب السماح بتصدير النفط والإفراج عن أصولنا المجمدة لندخل مفاوضات اتفاق نهائي".

كما أشار إلى إنشاء آلية جديدة بمشاركة الوسطاء للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان.
 
 


gnews

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