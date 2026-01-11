الأحد 2026-01-11 01:07 م

إيران بلا إنترنت لأكثر من 60 ساعة

إيران بلا إنترنت لأكثر من 60 ساعة
 
الأحد، 11-01-2026 11:14 ص
الوكيل الإخباري- لا يزال حجب الإنترنت ساريًا في إيران منذ أن فرضته السلطات الإيرانية، الخميس، بسبب التظاهرات، وفق ما أفادت منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية التي تراقب الإنترنت صباح الأحد.اضافة اعلان


وأوردت المنظمة عبر منصة إكس أن حجب الإنترنت مستمر منذ أكثر من 60 ساعة، معتبرة أن "إجراء الرقابة هذا يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الإيرانيين وجودة حياتهم في لحظة مفصلية لمستقبل البلاد".

