إيران بلا إنترنت لأكثر من 60 ساعة

وأوردت المنظمة عبر منصة إكس أن حجب الإنترنت مستمر منذ أكثر من 60 ساعة، معتبرة أن "إجراء الرقابة هذا يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الإيرانيين وجودة حياتهم في لحظة مفصلية لمستقبل البلاد".
سكاي نيوز
-
