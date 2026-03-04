الأربعاء 2026-03-04 04:52 م

إيران تؤجل مراسم تشييع مرشدها لهذه الأسباب

الأربعاء، 04-03-2026 03:18 م
الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير صحفية بتأجيل مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي في مصلى طهران، وأنه سيتم الإعلان عن موعد جديد للجنازة لاحقًا.اضافة اعلان


وبحسب رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في محافظة طهران، فإنه "نظرًا للطلبات الكثيرة من جميع أنحاء البلاد التي تستدعي حضورًا جماهيريًا مهيبًا، والبنية التحتية التي يجب تجهيزها لهذه المراسم، فقد تقرر تأجيل المراسم".

وأضاف المسؤول الإيراني: "متى ما تهيأت الظروف لإقامة المراسم، سيصدر مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية بيان الدعوة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن طهران ستقيم مراسم تشييع وطنية للمرشد الأعلى.

وبدأت تجهيزات مراسم التشييع في مدينة مشهد، وسط ترقب داخلي بشأن هوية المرشد الأعلى الجديد. وتم اختيار مدينة مشهد، الواقعة شمال شرق البلاد، لتكون المثوى الأخير لخامنئي.

ووفقًا للتقارير، فإن عدم دفن خامنئي في طهران بجوار الخميني يعود لرغبته في أن يُدفن في مشهد، بحسب وصية شخصية تتعلق بمسقط رأسه، ولرغبته في المواراة بجوار مرقد الإمام الرضا وقبر والده.

وكشفت وكالة "فارس" أن الجهات المختصة بدأت فعليًا تجهيز الترتيبات اللوجستية لمراسم الجنازة في مدينة مشهد، ويحمل هذا الاختيار دلالات رمزية ودينية عميقة، إذ تُعد مشهد مسقط رأس خامنئي وتضم مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، مما يمنحها قدسية خاصة في الوجدان الإيراني، إضافة إلى وجود قبر والده في المدينة.

روسيا اليوم 
 
 


