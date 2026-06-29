إيران تؤكد أن وفدا تقنيا سيزور قطر في وقت لاحق الأسبوع الحالي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي "في ما يتعلق بالبند الحادي عشر (الافراج عن أصول إيرانية مجمّدة)، تتم متابعة تنفيذ هذا الأمر. في هذا الإطار، سيتجه وفد متخصص من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع".
وأضاف "خلال الأيام المقبلة، لن نعقد أي اجتماعات تفاوض مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان".
وشدد على أن زيارة وفد طهران هدفها "متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الحادي عشر".
ووقعت الولايات المتحدة وإيران الخميس 18 حزيران 2026، مذكرة تفاهم لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، تنص على إعادة فتح مضيق هرمز الأساسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، بعدما تسبب إغلاقه باضطرابات في الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط.
-
أخبار متعلقة
-
القضاء العراقي: ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار في قضية وكيل وزير النفط
-
مصر تكشف آخر تطورات قضية البحارة المحتجزين قبالة سواحل الصومال
-
المحكمة العليا الأميركية تمنع ترامب من عزل عضو في مجلس الاحتياطي الفدرالي
-
إيران ترد على تصريح ماكرون بشأن "إزالة ألغام هرمز"
-
"أكسيوس": ويتكوف وكوشنر يتوجهان اليوم إلى الدوحة
-
وسائل إعلام: خلاف داخل القيادة الإيرانية حول مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة
-
ماكرون: فرنسا وعُمان تعملان مع شركائهما على إزالة الألغام من مضيق هرمز
-
الرئيس اللبناني: عازمون على بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة حتى حدودنا الجنوبية