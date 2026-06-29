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إيران تؤكد أن وفدا تقنيا سيزور قطر في وقت لاحق الأسبوع الحالي

إيران تؤكد أن وفدا تقنيا سيزور قطر في وقت لاحق الأسبوع الحالي
إيران تؤكد أن وفدا تقنيا سيزور قطر في وقت لاحق الأسبوع الحالي
 
الإثنين، 29-06-2026 10:18 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إيران، الاثنين، أن وفدا تقنيا سيزور قطر في "وقت لاحق من هذا الأسبوع" لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي "في ما يتعلق بالبند الحادي عشر (الافراج عن أصول إيرانية مجمّدة)، تتم متابعة تنفيذ هذا الأمر. في هذا الإطار، سيتجه وفد متخصص من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وأضاف "خلال الأيام المقبلة، لن نعقد أي اجتماعات تفاوض مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان".

وشدد على أن زيارة وفد طهران هدفها "متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الحادي عشر".

ووقعت الولايات المتحدة وإيران الخميس 18 حزيران 2026، مذكرة تفاهم لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، تنص على إعادة فتح مضيق هرمز الأساسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، بعدما تسبب إغلاقه باضطرابات في الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط.
 
 


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