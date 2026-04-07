الأربعاء 2026-04-08 11:07 م

إيران تؤكد استعدادها "لكل السيناريوهات" بعد تهديدات ترامب

الثلاثاء، 07-04-2026 10:19 م

الوكيل الإخباري-   أكدت إيران، الثلاثاء، استعدادها "لكل السيناريوهات" بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

اضافة اعلان


وهدد ترامب إيران، الثلاثاء، بالقضاء على "كامل حضارتها"، قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة إنذاره لها للموافقة على اتفاق لإنهاء الحرب، بينما حذر نائبه جاي دي فانس من إمكان استخدام الولايات المتحدة "أدوات" جديدة في الحرب.


وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، "حضارة بأكملها ستموت الليلة، ولن تعود أبدا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث. من يدري؟".


ووصف هذه اللحظة بأنها "واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد"، مؤكدا أن "47 عاما من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرا."

 
 


