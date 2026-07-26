الإثنين 2026-07-27 12:58 ص

إيران تؤكد تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية

ا
أرشيفية
 
الأحد، 26-07-2026 11:24 م

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا إن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، ولذلك أوقفت إيران أيضا "ردودها الانتقامية" بالمثل.

اضافة اعلان


وأوضح أكرمينيا -في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني- أن "الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن إستراتيجية إيران تقوم على الرد بالمثل، فقد توقفت أيضا العمليات الإيرانية المضادة".


وردا على سؤال "هل توقف الهجمات الأمريكية يعني وقفا أحاديا لإطلاق النار؟"، قال إن الجانب الأمريكي لم يعتمد بعد إستراتيجية واضحة، لكن المشهد الحالي يُظهر أن واشنطن تعاني حالة من التخبط والاستنزاف في عملية اتخاذ القرار الإستراتيجي، وفق تعبيره.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وفيات الاثنين 27-7-2026

الوفيات وفيات الاثنين 27-7-2026

الخارجية الإيرانية: مازلنا نتبادل الرسائل مع أمريكا والوسطاء يقومون بمهمتهم

عربي ودولي الخارجية الإيرانية: مازلنا نتبادل الرسائل مع أمريكا والوسطاء يقومون بمهمتهم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب ينشر صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي تضمنت تهديدات مباشرة لإيران

https://www.alwakeelnews.com/story/783290

عربي ودولي إصابة تسعة أشخاص في صاعقة برق بمطار أرتورو ميشيلينا الدولي بفنزويلا

ل

عربي ودولي ترامب ينشر صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي تضمنت تهديدات مباشرة لإيران

"يوتيوب" يتوقف عن العمل على بعض الأجهزة

تكنولوجيا "يوتيوب" يتوقف عن العمل على بعض الأجهزة

ب

أخبار محلية من هارموني العربي إلى فانتازيا الأندلس.. تناغم الأصوات يضيء مسرح الهيبودروم في جرش

ل

أخبار محلية اتحاد العمال يرحب بتوجه الضمان لشمول العاملين في المهن الحرة بمظلته



 
 






الأكثر مشاهدة

 