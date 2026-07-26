إيران تؤكد تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية

وأوضح أكرمينيا -في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني- أن "الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن إستراتيجية إيران تقوم على الرد بالمثل، فقد توقفت أيضا العمليات الإيرانية المضادة".
وردا على سؤال "هل توقف الهجمات الأمريكية يعني وقفا أحاديا لإطلاق النار؟"، قال إن الجانب الأمريكي لم يعتمد بعد إستراتيجية واضحة، لكن المشهد الحالي يُظهر أن واشنطن تعاني حالة من التخبط والاستنزاف في عملية اتخاذ القرار الإستراتيجي، وفق تعبيره.
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