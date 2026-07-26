إيران تؤكد تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا إن الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، ولذلك أوقفت إيران أيضا "ردودها الانتقامية" بالمثل.

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وأوضح أكرمينيا -في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني- أن "الولايات المتحدة أوقفت هجماتها خلال الليلتين الماضيتين، وبما أن إستراتيجية إيران تقوم على الرد بالمثل، فقد توقفت أيضا العمليات الإيرانية المضادة".