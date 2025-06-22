إيران تؤكد عدم وجود "خطر" قرب المواقع النووية المستهدفة بالضربات الأميركية

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني للتلفزيون الرسمي إنه ليس هناك أي خطر على السكان في المناطق النووية، ويمكن لسكان نطنز وأصفهان وفوردو مواصلة حياتهم بشكل طبيعي.
-
أخبار متعلقة
-
البرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمز
-
الحرس الثوري: عملياتنا الجوية الفضائية ضد إسرائيل لن تتوقف
-
بريطانيا: لم نشارك في الضربة على إيران .. وتم إبلاغنا مسبقًا
-
تركيا تحذر من تصاعد الأزمة الإقليمية بعد الهجوم الأمريكي على إيران
-
عراقجي: سأزور موسكو وألتقي بالرئيس الروسي الاثنين
-
عراقجي: كيف يمكن العودة إلى طاولة مفاوضات نسفتها إسرائيل وأمريكا؟
-
هيئة الرقابة النووية المصرية تصدر بيانا حول الضربة الأمريكية لإيران
-
إدارة ترامب تستعد لرد إيراني مقلق في الساعات الـ48 المقبلة