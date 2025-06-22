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إيران تؤكد عدم وجود "خطر" قرب المواقع النووية المستهدفة بالضربات الأميركية

علم إيران
إيران
 
الأحد، 22-06-2025 04:40 م

الوكيل الإخباري-   أكدت إيران الأحد عدم وجود "أي خطر" على السكان المقيمين قرب المنشآت النووية التي استهدفتها الولايات المتحدة.

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وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني للتلفزيون الرسمي إنه ليس هناك أي خطر على السكان في المناطق النووية، ويمكن لسكان نطنز وأصفهان وفوردو مواصلة حياتهم بشكل طبيعي.

 
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