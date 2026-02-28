إيران تبدأ بالرد على إسرائيل

وقالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار ستدوي.
قالت إسرائيل، إنها نفذت هجوما "وقائيا" ضد إيران السبت، وهو ما يجدد المواجهة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ويضعف فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع الممتد منذ سنوات مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.
ويأتي هذا الهجوم، الذي سبقته حرب جوية استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في حزيران، عقب تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة وإسرائيل من أنهما ستقدمان على شن هجوم آخر إذا استمرت إيران في برامجها النووية والصاروخية الباليستية.
