إيران تبدأ بالرد على إسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، عن رصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

اضافة اعلان



وقالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار ستدوي.



قالت إسرائيل، إنها نفذت هجوما "وقائيا" ضد إيران السبت، وهو ما يجدد المواجهة العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ويضعف فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع الممتد منذ سنوات مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.