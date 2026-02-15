الأحد 2026-02-15 10:49 ص

إيران تبدي استعدادها لاتفاق نووي مشروط برفع العقوبات

إيران تبدي استعدادها لاتفاق نووي مشروط برفع العقوبات
إيران تبدي استعدادها لاتفاق نووي مشروط برفع العقوبات
 
الأحد، 15-02-2026 09:55 ص
الوكيل الإخباري-   قال مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" نُشرت اليوم الأحد، إن إيران مستعدة للنظر في تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة إذا أبدى الأميركيون استعدادًا لمناقشة رفع العقوبات.اضافة اعلان


وتأتي تصريحات روانجي بعد الحديث عن إجراء مفاوضات سيجريها المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع إيران يوم الثلاثاء في جنيف، مع ممثلين عن سلطنة عُمان كوسطاء، وفقًا لما نقلته رويترز عن مصدر مطلع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عبّر، الجمعة، عن تأييده لإمكانية حدوث تغيير في النظام الإيراني، وأعلن أن "قوة هائلة" ستكون قريبًا في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أرسلت فيه وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة.

وتأتي تحركات ترامب العسكرية وتصريحاته الصارمة في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن وطهران إلى إحياء الدبلوماسية بشأن النزاع النووي الطويل الأمد بين طهران والغرب.

وردًا على سؤال عمّا إذا كان يريد تغيير النظام في إيران، أجاب ترامب: "يبدو أن ذلك سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث". ورفض الكشف عمّن يريد أن يتولى الحكم في إيران، لكنه قال: "هناك أشخاص".

وتريد واشنطن أن تشمل المحادثات النووية مع إيران أيضًا الصواريخ الباليستية للبلاد، ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة، ومعاملة الشعب الإيراني.

وقالت إيران إنها مستعدة لمناقشة فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكنها استبعدت ربط هذه القضية بالصواريخ.

وهدد ترامب بشن ضربات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، في حين تعهدت طهران بالرد، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقًا، مع قيام الولايات المتحدة بحشد قواتها في الشرق الأوسط.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

برنامج "التعليم من أجل النجاح" في الأردن يعزّز تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية من خلال تطوير مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي

أخبار الشركات برنامج "التعليم من أجل النجاح" في الأردن يعزّز تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية من خلال تطوير مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025

اقتصاد محلي رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025

عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

فلسطين عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

ا

عربي ودولي كوبا تؤجل معرضها السنوي للسيغار وسط الحصار الأمريكي للنفط

تعبيرية

طب وصحة طريقة جديدة لتجديد خلايا الدماغ

آل غيث وآل جودة نسايب

مناسبات آل غيث وآل جودة نسايب

إيران تبدي استعدادها لاتفاق نووي مشروط برفع العقوبات

عربي ودولي إيران تبدي استعدادها لاتفاق نووي مشروط برفع العقوبات



 






الأكثر مشاهدة