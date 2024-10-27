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إيران تبلغ الأمم المتحدة أنها تحتفظ بحق الرد على إسرائيل

علم دولة ايران
إيران
الأحد، 27-10-2024 04:21 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد إن إيران تحتفظ بالحق في الرد على "العدوان الإجرامي" الإسرائيلي.

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وأوضحت الوزارة أن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ ذلك للأمين العام للأمم المتحدة، ودعا في رسالة له إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن.

 
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