إيران تبلغ الأمم المتحدة أنها تحتفظ بحق الرد على إسرائيل

وأوضحت الوزارة أن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ ذلك للأمين العام للأمم المتحدة، ودعا في رسالة له إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن.
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