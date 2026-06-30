إيران تتعهد الرد على أي انتهاك أميركي لمذكرة التفاهم

الوكيل الإخباري- تعهدت إيران الثلاثاء الرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بعد تبادل الطرفين الضربات في نهاية الأسبوع.

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