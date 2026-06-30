الثلاثاء 2026-06-30 03:55 م

إيران تتعهد الرد على أي انتهاك أميركي لمذكرة التفاهم

علم إيران
إيران
 
الثلاثاء، 30-06-2026 03:29 م

الوكيل الإخباري-   تعهدت إيران الثلاثاء الرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم الموقعة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بعد تبادل الطرفين الضربات في نهاية الأسبوع.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي "لن تبقى أي خطوة من دون رد. كما أظهرت القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة، كل اعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيتم الرد عليه فورا".

 
 


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