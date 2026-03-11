إيران تتعهد بالرد على الضربات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية

09:02 ص

الوكيل الإخباري- ذكر موقع "ديفابرس" الإخباري التابع للجيش الإيراني، نقلا عن المتحدث باسم القوات المسلحة، أن إيران سترد على الضربات الأميركية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مناطق سكنية.





ونقل الموقع أيضا عن المتحدث أبو الفضل شكارجي دعوته دول المنطقة والمسلمين إلى تحديد "أماكن اختباء الأميركيين والصهاينة" لضمان دقة الضربات الإيرانية وفعاليتها، مع تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، الذين وصفهم بأنهم "يُستخدمون دروعا بشرية".





