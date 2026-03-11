إيران تتعهد بالرد على الضربات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية

ونقل الموقع أيضا عن المتحدث أبو الفضل شكارجي دعوته دول المنطقة والمسلمين إلى تحديد "أماكن اختباء الأميركيين والصهاينة" لضمان دقة الضربات الإيرانية وفعاليتها، مع تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، الذين وصفهم بأنهم "يُستخدمون دروعا بشرية".
-
أخبار متعلقة
-
بعد جدل إصابته.. إيران تؤكد أن مجتبى بخير
-
تقارير: إصابة المرشد الايراني الجديد في الضربات الأميركية الإسرائيلية التي قتلت والده
-
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 29 إسرائيليا جراء التدافع
-
السعودية: اعتراض وتدمير 11 مسيرة في الربع الخالي والمنطقة الشرقية
-
الجيش الإيراني: سندافع عن بلدنا حتى آخر قطرة دم
-
إسرائيل تستهدف خلية لإطلاق طائرات مسيّرة غربي إيران
-
هيئة بريطانية: تعرض سفينة حاويات لأضرار جراء مقذوف قرب الإمارات
-
قطر تعلن التصدي لهجمة صاروخية