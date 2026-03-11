الأربعاء 2026-03-11 10:42 ص

إيران تتعهد بالرد على الضربات الجوية التي استهدفت مناطق سكنية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 11-03-2026 09:02 ص
الوكيل الإخباري-   ذكر موقع "ديفابرس" الإخباري التابع للجيش الإيراني، نقلا عن المتحدث باسم القوات المسلحة، أن إيران سترد على الضربات الأميركية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مناطق سكنية.اضافة اعلان


ونقل الموقع أيضا عن المتحدث أبو الفضل شكارجي دعوته دول المنطقة والمسلمين إلى تحديد "أماكن اختباء الأميركيين والصهاينة" لضمان دقة الضربات الإيرانية وفعاليتها، مع تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، الذين وصفهم بأنهم "يُستخدمون دروعا بشرية".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فنانة عربيّة شعر

فن ومشاهير فنانة مصرية شهيرة تتعرض لوعكة صحية وهذه التفاصيل!-صورة

السواريس تتفقد أعمال الصيانة والتوسعة في مدرسة عائشة أم المؤمنين

أخبار محلية السواريس تتفقد أعمال الصيانة والتوسعة في مدرسة عائشة أم المؤمنين

الأردن يرسل قافلة مساعدات تضم 25 شاحنة إلى لبنان

أخبار محلية بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل قافلة مساعدات تضم 25 شاحنة إلى لبنان

المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي

عربي ودولي بعد جدل إصابته.. إيران تؤكد أن مجتبى بخير

خامنئي

عربي ودولي تقارير: إصابة المرشد الايراني الجديد في الضربات الأميركية الإسرائيلية التي قتلت والده

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 29 إسرائيليا جراء التدافع

عربي ودولي الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 29 إسرائيليا جراء التدافع

وزارة الدفاع السعودية

عربي ودولي السعودية: اعتراض وتدمير 11 مسيرة في الربع الخالي والمنطقة الشرقية

العلم الإيراني

عربي ودولي الجيش الإيراني: سندافع عن بلدنا حتى آخر قطرة دم



 






الأكثر مشاهدة