الإثنين 2026-06-01 04:46 م

إيران تتعهد بتسهيل مرور السفن اليابانية عبر مضيق هرمز

ب
أرشيفية
 
الإثنين، 01-06-2026 04:30 م

الوكيل الإخباري-  تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، تسهيل مرور السفن اليابانية عبر مضيق هرمز.

اضافة اعلان


وكانت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي قالت إنها أبلغت الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال مكالمة هاتفية الاثنين أن على طهران إبداء "أقصى قدر من المرونة" لاغتنام فرصة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.


وقالت تاكايتشي للصحفيين بعد المكالمة إنها شددت أيضا على ضرورة فتح مضيق هرمز قريبا لضمان حرية وأمن الملاحة بالنسبة للسفن القادمة من آسيا وجميع الدول الأخرى.


ولم تذكر تاكايتشي تفاصيل عن رد بزشكيان، لكنها قالت إنهما تعهدا بمواصلة التواصل الوثيق

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة العمل تنظم يومًا وظيفيًا في الطفيلة

أخبار محلية وزير العمل يدعو القطاع الخاص إلى التماهي مع قرار تأخير الدوام دعماً للمنتخب

العيسوي يعزي عشيرة الخشاشنة

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة الخشاشنة

ب

عربي ودولي إيران تتعهد بتسهيل مرور السفن اليابانية عبر مضيق هرمز

F

أخبار محلية الملك يفتتح ويطلق مشاريع تابعة لشركة البوتاس العربية وشركة برومين الأردن

لا

عربي ودولي البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت

ل

أخبار محلية مديرية شباب العقبة تنفذ عددا من الأنشطة والمبادرات النوعية لتمكين الشباب خلال أيار

بحث سبل دعم المصانع الأردنية للامتثال لمتطلبات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي

أخبار محلية بحث سبل دعم المصانع الأردنية للامتثال لمتطلبات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي

ا

شؤون برلمانية القاضي يترأس اجتماعاً للمكتب التنفيذي في مجلس النواب



 
 






الأكثر مشاهدة

 