إيران تتعهد بتسهيل مرور السفن اليابانية عبر مضيق هرمز

وكانت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي قالت إنها أبلغت الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال مكالمة هاتفية الاثنين أن على طهران إبداء "أقصى قدر من المرونة" لاغتنام فرصة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.
وقالت تاكايتشي للصحفيين بعد المكالمة إنها شددت أيضا على ضرورة فتح مضيق هرمز قريبا لضمان حرية وأمن الملاحة بالنسبة للسفن القادمة من آسيا وجميع الدول الأخرى.
ولم تذكر تاكايتشي تفاصيل عن رد بزشكيان، لكنها قالت إنهما تعهدا بمواصلة التواصل الوثيق
