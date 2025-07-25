إيران تتفق مع الأوروبيين على مواصلة المشاورات بشأن النووي

وأضاف أن إيران جددت تأكيد مواقفها المبدئية، بما في ذلك ما يسمى بالآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على استمرار المباحثات في هذا الشأن.
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