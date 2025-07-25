إيران تتفق مع الأوروبيين على مواصلة المشاورات بشأن النووي

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الوكيل الإخباري- قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الجمعة إن طهران أجرت نقاشا "جادا وصريحا ومفصلا" مع دول مجموعة الترويكا الأوروبية فيما يتعلق بتخفيف العقوبات والملف النووي، موضحا أن الجانبين قدما أفكارا محدّدة. اضافة اعلان





وأضاف أن إيران جددت تأكيد مواقفها المبدئية، بما في ذلك ما يسمى بالآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على استمرار المباحثات في هذا الشأن.